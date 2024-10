OM eist 2,5 en 4 jaar cel tegen vader (60) en zoon (29) voor mishandeling Jos

Jos' mankementen zijn een gevolg van alles wat er een uurtje na die eerste klap gebeurt. Dan komt de man terug, samen met zijn vader. Ze zitten in hun auto, die voor het restaurant geparkeerd staat.

Als Jos en Annelies naar buiten lopen, staat de zoon meteen voor hun neus, valt te zien op de video. Hij zoekt weer ruzie maar valt na een duw op de grond. Dan meldt ook vader zich bij de schermutseling. Ook dit alles staat op camera.

Ze sleuren Jos mee naar binnen, valt te zien op de video die de rechter vandaag in de rechtszaal toont. Daar takelt voornamelijk de zoon hem heftig toe. Ook vader heeft een klein aandeel, maar trekt zijn zoon uiteindelijk van Jos af. Ze gaan weer. Jos blijft achter, onder andere met een gebroken oogkas en neus.

'Verkeerde inschatting'

"Ze hebben mijn leven afgenomen", laat Jos door een vriend in de rechtszaal voorlezen. "Want dat bestaat nu alleen nog maar uit ziekenhuisbezoeken, dokters, fysiotherapie en slachtofferhulp. Ik kan niet naar buiten, heb hulp nodig met kleinste dingen en ben elke keer bang als er een deur opengaat."

De vader en zoon zeggen diepe spijt te hebben van de gebeurtenissen op 22 februari. "Ik beschouw Jos en Annelies als vrienden", zegt de 29-jarige verdachte vandaag verrassend in de rechtszaal. "Ik kom al in hun zaak sinds ik 4 jaar ben. Dit spijt me heel erg. Ik steek elke week een kaarsje voor ze op."

Volgens zijn vader was het helemaal niet de bedoeling Jos en Annelies op te wachten voor hun restaurant. "Ik was naar het plein voor Ons Ding gereden om mijn zoon te kalmeren. Dat lukte eigenlijk ook. Ik stond in eerste instantie niet goed geparkeerd en ben naar de parkeerplaatsen voor het restaurant gereden. Dat was een verkeerde inschatting."

Uitspraak

Justitie gelooft de vader gedeeltelijk en vraagt daarom voor hem een kortere celstraf dan voor zijn zoon. Uit berichten naar een andere zoon zou blijken dat hij naar huis wilde gaan, in plaats van terug naar Ons Ding.

Toch is het voor de officier duidelijk dat beide mannen daarna geweld hebben gebruikt en dat Jos net zo goed dood had kunnen gaan aan zijn verwondingen. Bovendien zijn de mannen vaker voor geweld veroordeeld, soms ook samen met andere familieleden.