Ongeluk op de A9 zorgt voor drie kwartier vertraging

Het verkeer tussen Diemen en Alkmaar staat vanaf knooppunt Holendrecht in de noordelijke richting stil. De rechterrijstrook op de A9 is afgesloten om hulpdiensten en bergers hun werk te laten doen. De file is zo'n negen kilometer lang.

Rijkswaterstaat meldt op sociale media dat het verkeer momenteel zo'n drie kwartier vertraging heeft. Het is niet bekend hoe laat de rechterrijstrook vrij wordt gegeven.