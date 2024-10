Joodse Amstelvener Raymond: 'Praten over situatie Israël moeilijker sinds 7 oktober'

Toch kwamen er honderden mensen af op de herdenking. Zij luisterden onder andere naar een toespraak van een overlevende van het Supernovafestival, waar Hamas vorig jaar meer dan 300 mensen vermoordden. Raymond is onder de indruk van de opkomst. "Ik ben overmand door emoties door de verhalen die er nu zijn, en wil graag zoveel mogelijk luisteren naar wat er verteld wordt."

Volgens Raymond is het leven van de joodse gemeenschap in Nederland afgelopen jaar flink veranderd. "Sinds 7 oktober merk ik dat gesprekken zeer veel meer gepolariseerd zijn. Het is heel veel moeilijker om gesprekken met mijn vrienden, kennissen, maar soms ook familie aan te gaan over wat er in het Midden-Oosten gebeurt, maar ook wat er met alle joden in Israël gebeurt."

Verhit

Dat het debat zo verhit is geraakt, wijt Raymond grotendeels aan de volgens hem eenzijdige berichtgeving over het conflict. "Ik hoor soms meningen dat ik denk: waar baseer je dit op?" Hij voelt zich als jood soms persoonlijk verantwoordelijk wordt gehouden voor wat in het Midden-Oosten gebeurt.

Wanneer hij praat met zijn familie in Israël merkt hij wat de oorlog daar met hen doet. Een achterneef raakte zwaargewond in de strijd en zijn broer moet iedere dag rekening houden met nieuwe luchtaanvallen. "Die hebben dus leren omgaan met 'ojee, ik heb nog maar een paar seconden en dan moet ik naar die schuilkelder. Ik kan me dat niet voorstellen", vertelt hij.