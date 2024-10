112-blog | Automobilist komt om het leven bij ongeval met tractor op N248 • Tweede aanhouding voor overval op opticien Landsmeer

08.11 uur

Voor een grillroom aan de Nieuwstraat in Purmerend is vannacht rond 2.30 uur een explosief afgegaan. De gevel van het pand is flink beschadigd geraakt. De deur is dichtgetimmerd en de directe omgeving is met een lint afgezet.

Het is niet bekend of er mensen gewond zijn geraakt en wat er precies is gebeurd.