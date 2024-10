Mooie mijlpaal levert Zico Buurmeester met AZ geen punten op

Ondanks de nieuwe tegenslag in Sittard was het voor Buurmeester een goede week. De middenvelder stond in Baskenland tegen Bilbao prompt in de basis, en ook tegen de Limburgers mocht Buurmeester vanaf de eerste minuut beginnen: "In Spanje had ik het niet verwacht, maar nu wist ik het. Ik had gehoopt dat ik iets meer kon brengen", aldus Zico Buurmeester. Het was voor de middenvelder uit Egmond aan den Hoef de eerste basisplek in de Eredivisie dit seizoen.

