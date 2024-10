Dreiging met taser maakt snel eind aan achtervolging in Nieuw-West

De vluchtpoging leek effectief doordat hij zich in de bosjes kon verstoppen en Schut geen zaklamp bij zich had. Nadat beide agenten gingen zoeken, rende hij opnieuw weg. De agent uit Nieuw-West richtte daarna van grote afstand een taser op de rennende man, waarna de man besloot mee te werken en op zijn knieën te gaan zitten. Hij werd daarna in de boeien geslagen wegens het verstoren van de openbare orde

In een reactie op Youtube schrijft de politievlogger dat de Hulpofficier van justitie de aanhouding prima vond. "Het doel van de aanhouding is voor onderzoek. Dat onderzoek had op straat afgerond kunnen worden. De verdachte kiest ervoor om te gaan rennen. Dan is aanhouden een mogelijkheid om het onderzoek op bureau te doen."

Ambtsinstructie

Volgens de ambtsinstructie van de politie is het dreigen met de taser dan ook toegestaan. Het stroomstootwapen mag namelijk gebruikt worden 'om een persoon aan te houden die zich aan aanhouding, voorgeleiding of andere rechtmatige vrijheidsbeneming tracht te onttrekken of heeft onttrokken'. De man hoefde alleen niet bang te zijn dat hij geraakt werd: de pijltjes van het stroomstootwapen komen niet veel verder dan een meter of acht.

Hij is na de aanhouding in het politiebureau verhoord en heeft uiteindelijk twee boetes gekregen. Ook mocht hij 24 uur lang niet in de omgeving van station Sloterdijk, dat bij de politie bekend staat als een overlastgebied, komen.