Voetganger die volgens getuigen tegen auto aan liep krijgt toch schade vergoed

"Zodra verzoeker kennelijk op het punt stond het zebrapad te betreden, had hij voorrang moeten krijgen", oordeelt de kantonrechter in het vonnis. Dat de voetganger het zebrapad verkeerd zou hebben gebruikt of zelf schuld zou hebben heeft de verzekeringsmaatschappij 'onvoldoende voor het voetlicht weten te brengen.'

De hoogte van de schadevergoeding wordt later vastgesteld. Wel krijgt de voetganger al iets meer dan 2300 euro aan advocaatkosten. Dat is minder dan de 4400 euro die hij eigenlijk wilde, maar volgens de kantonrechter was het uurtarief van 300 euro te hoog en waren er teveel uur in rekening gebracht.