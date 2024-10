Zwaarbeveiligd en gemoedelijk: zo zag de manifestatie voor Israël in Amstelveen eruit

De manifestatie werd georganiseerd door het Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI). Rachel Meijler stond de hele dag op het Stadsplein met een kunstproject. Kunstenaar Roni Levavi maakte een replica van een door Hamas gegraven tunnel in Gaza, waar veel gijzelaars gevangen werden gehouden.

"Ik heb het tunnelproject opgezet na de moord op mijn neefje op 7 oktober. Het is nu bijna een jaar geleden", vertelt Meijler aan NH. Ze wil er vooral zorgen dat er aandacht blijft voor de situatie in Israël. "Zo laten we het mensen echt voelen."

Slachtoffers 7 oktober

Veel aanwezigen willen hun steun betuigen aan slachtoffers en nabestaanden. "Ik vind dat elk burgerslachtoffer er één te veel is, maar ik vind dat we niet altijd beide verhalen moeten uitlichten. Hoe erg het ook is, ik ben hier nu voor de slachtoffers die op 7 oktober zijn gevallen", vertelt iemand.

Om de veiligheid te kunnen waarborgen was er veel politie aanwezig. Daarnaast waren er veel politici aanwezig, zoals Caroline van der Plas (BBB), om te spreken tijdens het evenement.