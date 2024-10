Goudhaantje Wout Weghorst had al speciaal gevoel: "Vandaag gaat het gebeuren"

De spits van Ajax maakte zijn laatste eredivisiedoelpunt op 6 mei 2018 in het shirt van AZ. Dat deed Weghorst tegen PEC Zwolle. Afgelopen zomer was hij bij het Nederlands elftal op het EK belangrijk. De komende interlands moet Weghorst even pas op de plaats maken, maar dat heeft ook veelal met zijn fitheid te maken.

"Wout is iemand die ons heel erg kan helpen in veel situaties. Hij heeft karakter en winnaarsmentaliteit. Daarom wilden we hem graag hebben. Hij keek erg uit naar zijn eerste doelpunt", zegt trainer Francesco Farioli, die aangeeft dat hij ook met Weghorst zou kunnen starten.

Moeizame zege

Aanvankelijk leek er tegen FC Groningen geen vuiltje aan de lucht. Ajax was veruit de bovenliggende partij en kwam via Davy Klaassen verdiend op voorsprong. De aanvoerder maakte zijn bijnaam Mister 1-0 meer dan waar. De ploeg van trainer Francesco Farioli had de wedstrijd vervolgens al moeten beslissen, maar hielp een legio kansen om zeep.

FC Groningen-middenvelder Jorg Schreuders profiteerde optimaal van geschutter achterin en zodoende stond het ineens 1-1. Branco van den Boomen hielp enkele minuten later een strafschop om zeep, waarna het een hele lastige wedstrijd leek te worden. Via Akpom en Weghorst werd het alsnog 3-1.

Na de interlandperiode gaat Ajax op bezoek bij Heracles Almelo. Die donderdag erna speelt het in de Europa League de uitwedstrijd tegen Qarabag.