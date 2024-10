Doek valt voor Markt Centraal: ''Heb me nog nooit ergens zo thuis gevoeld"

Het terrein van de nieuw te bouwen woonwijk Marktkwartier is nog één groot braakliggend stuk land. Daarom werd vier jaar geleden Stichting Markt Centraal in het leven geroepen. In de iconische Centrale Markthal organiseren ze buurtlunches en muziekoptredens om de buurt alvast kennis te laten maken met het gebouw. Maar vandaag nemen ze met pijn in hun hart afscheid van de plek. De eigenaar wil een andere koers varen en voor Markt Centraal is er geen plek meer.