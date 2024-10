Fietser overleden na val op Amsteldijk, schrok mogelijk van loslopende hond

Het ongeval vond op 31 augustus rond 9.50 uur plaats. Er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis overgebracht, maar overleed daar.

"Het slachtoffer was een man op de fiets die vermoedelijk van een loslopende hond is geschrokken en vervolgens ten val is gekomen", laat de politie dit weekend weten op Instagram. "Bent of kent u getuigen van dit ongeval, dan komen wij graag in contact. Alle informatie die ons kan helpen in het onderzoek is welkom."

Getuigen kunnen zich telefonisch bij de politie melden via 0900-8844.