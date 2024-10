Burgemeester Halsema botst met Yesilgöz over pro-Palestina sit-ins

Het is morgen precies een jaar na de aanval van Hamas op Israël. Op meerdere NS-stations zijn pro-Palestina demonstraties aangekondigd, zogenoemde sit-ins. In het programma WNL Op Zondag zegt Yesilgöz dat de acties van de demonstranten 'bedoeld of onbedoeld de terreurgroep Hamas legitimeren of goedpraten' en zelfs 'antisemitisch zijn'. Aanleiding van de uitspraken van Yesilgöz is een brief van vijf lokale VVD-fracties aan de NS, waarin ze stellen dat het vervoerbedrijf antisemitisme faciliteert als ze de geplande demonstraties toestaan.

Vrijheid van meningsuiting

Halsema geeft in Buitenhof aan dat de demonstranten gebruik maken van hun vrijheid van meningsuiting. "Het zijn demonstraties – zo zijn ze aangekondigd – tegen de Israëlische regering en het gedrag van de Israëlische regering in Gaza en op andere plekken. Dat is een legitiem en binnen de wet vallend demonstratierecht", aldus Halsema.

"Dat de voormalig minister van justitie eigenlijk deze demonstraties al criminaliseert – ze zegt eigenlijk 'ze zouden niet mogen plaatsvinden' – dan zet je het conflict voor morgenavond al klaar", benadrukt Halsema. "Dan weet je al dat daar woede zal zijn dat er toch gedemonstreerd is."