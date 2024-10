Berner sennenhonden nemen het Zandvoorste strand over: "Heel veel kwispelstaarten"

Het is de tweede keer dat de Lola’s Berner sennen-Newfoundlander wandel- en evenementengroep een bezoekje brengt aan het Zandvoortse strand. De groep huurde ook dit jaar weer de speciale Karel trein in, waarvan de opbrengst wordt geschonken aan het Kankerfonds. De trein, gevuld met enthousiaste reizigers vanuit het hele land, reed vanuit Overijssel naar Zandvoort. Organisator Gré Borst is blij met de opkomst en volgens haar zit de sfeer er goed in: "Het is fantastisch, ik kan niet anders zeggen."

Stranddag met hondenijsjes

Voordat de honden het strand op gingen, leidde de mascotte ze via de Kerkstraat naar het Doggy Beach House, de hondenwinkel die het evenement ondersteunt. Omdat niet alle honden tegelijkertijd naar binnen konden, wachtten de dieren geduldig af terwijl hun baasjes een praatje met elkaar maakten. Eenmaal aan de beurt, konden de honden aanschuiven bij de bar voor een speciaal hondenijsje: "Lactosevrije slagroom met kruimeltjes van lam of beef", vertelt de trotse winkeleigenaar.

Na alle lekkernijen voor de honden was het de beurt aan de baasjes. Zij konden genieten van een uitgebreide lunch bij strandpaviljoen Meijer aan Zee. Daarna volgde de geplande strandwandeling, die al snel werd onderbroken toen de honden enthousiast de zee in sprongen.

Gedeelde passie

Hoewel de hondenliefhebbers elkaar zondag voor de eerste keer ontmoetten, was de sfeer gemoedelijk. Volgens Gré komt dat door hun gedeelde passie: "Iedereen is gewoon stapelgek op z'n hond, misschien wel een beetje te gek", lacht ze. Doordat je allemaal dezelfde hond hebt, herken je veel bij elkaar en dat schept een band, legt ze uit.

Zo zijn ze het er unaniem over eens dat Berner sennenhonden een speciaal karakter hebben. "Hoe lief ze zijn, hoe leuk ze met kinderen zijn, hoe knuffelig ze zijn", somt een van de baasjes op. Een andere hondeneigenaar kan zich daar helemaal in vinden: "Ik heb een kleindochtertje van twee en daar zijn ze heel lief voor."