Honden janken luidkeels mee met koor tijdens dierendienst in Rijsenhoutse kerk

Waar de angst voor de wolf de afgelopen tijd toeneemt, vertelt Bos dat sommige schaapherders uit zijn netwerk juist blij zijn met het comeback van het roofdier. Omdat wolven doorgaans kiezen voor de traagste (vaak zieke of manke) schapen, zorgt de wolf voor natuurlijke selectie. "De kudde wordt er per definitie gezonder van."

Met een gedicht van eigen hand bepleit hij de natuur zoveel mogelijk ongemoeid te laten, en alleen te assisteren als de natuur dat nodig heeft. "Dit heb ik geschreven in een nacht waarin veel lammeren geboren werden."

Kwispelende staarten

Als koor Soul2Soul het nummer Higher and higher inzet lijken de aanwezige honden massaal wakker te worden. Ze kwispelen enthousiast met hun staarten en janken luidkeels mee, maar ook de koorleden zingen onverstoorbaar door.

"Jammer dat ie zo vervelend was, maar hij wilde graag meezingen", verontschuldigt Jacoline zich na afloop voor het gedrag van haar hond Basio. "Hij vindt het niet leuk als we gaan staan", verklaart ze waarom hij juist op die momenten begon te blaffen. "En hij reageerde op de andere honden."

Hoewel dieren centraal staan, is de jaarlijkse dierendienst ook in het leven geroepen om kerkbezoek laagdrempeliger te maken. Want zoals bijna overal in het land, gaan ook in Rijsenhout steeds minder mensen naar de kerk. In die opzet is de gemeente geslaagd, vertelt Paul Bos. "Je ziet mensen die normaal gesproken niet zo vaak naar de kerk komen, maar andere mensen zijn vandaag thuis gebleven."