Liveblog: hoe herstellen Ajax en AZ zich van zware Europese uitwedstrijden?

Goedemiddag en welkom in ons liveblog op deze bomvolle sportieve zondag. Er is voetbal met Ajax - FC Groningen en Fortuna Sittard - AZ. We zijn bij de tweede wedstrijd in de Holland Series in het honkbal met HCAW. Een jubileumboek van HFC Haarlem wordt uitgereikt aan Wim Balm, daar zijn we ook bij. Mis dus niks van alle regionale topsport.