Liveblog: Ajax Vrouwen geven goede voorbeeld tegen AZ; mannen spelen vanmiddag tegen FC Groningen

9 minuten geleden

VZV staat in de derde ronde van de European Cup. Het team uit 't Veld is over twee wedstrijden te sterk voor het Bosnische Krivaja (35-25 en 30-27). In het kader van kostenbesparing zijn beide duels in Bosnië gespeeld. De volgende ronde is in november.

SEW heeft gisteren de eerste wedstrijd verloren van het Zweedse Kristianstad (32-23). De return is volgende week zaterdag in de Westfrieslandhal.