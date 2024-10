Ryan Gravenberch opent Cruyff Court in Zuidoost

Gravenberch won in 2021 de Johan Cruijff Prijs als Talent van het Jaar en zou daarom zijn eigen Cruyff Court krijgen. Het voetbalveld dat er al stond is volledig gerenoveerd en is vanochtend officieel omgedoopt tot het Cruyff Court Ryan Gravenberch.

Vayhishta Miskin, bestuurslid van het stadsdeel, heette samen met Gravenberch iedereen welkom. Daarna werd de opening van het veldje ingeluid met een potje voetbal.

Vorige week werd het Cruyff Court op het Sumatraplantsoen in de Indische Buurt na een flinke opknapbeurt weer geopend. Daarbij was mister Ajax, Sjaak Swart, bij de opening aanwezig. Wereldwijd zijn er nu zo'n 300 Cruyff Courts waar jongeren kunnen voetballen.