Extra lange radio-uitzending NH Sport met Ajax - FC Groningen en Fortuna Sittard - AZ

Ajax hield aan de uitwedstrijd in Praag met kunst-en-vliegwerk nog één punt over (1-1). Goed nieuws voor trainer Francesco Farioli is dat hij weer kan beschikken over Jordan Henderson en Bertrand Traoré. Beide spelers ontbraken donderdag vanwege blessures. Ook Davy Klaassen is van de partij; in Europese duels is de middenvelder niet speelgerechtigd.

