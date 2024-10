Zo'n beetje iedereen kent dit plaatje, studente Julia zoekt liefhebbers van deze plek in Amsterdam

"We zijn op zoek naar mensen die de foto in huis hebben hangen en een speciaal gevoel hebben bij de plek waar de foto is genomen", vertelt Julia in NH Helpt aan presentator Rachel Morssink. "Of naar fotografen die veel weten te vertellen over de foto of de plek."

De opleiding vraagt de studenten een documentaire te maken over een locatie in Amsterdam. "De cameraman heeft al heel lang een fascinatie met deze foto, omdat hij in zoveel huizen hangt. Maar ook in B&B's en hotels in het buitenland. Heel veel mensen hebben dit plaatje in hun hoofd als ze aan Amsterdam denken, maar eigenlijk is de foto heel weinig Amsterdam", zegt Julia.

Het bewuste plekje op de kaart. Tekst gaar hieronder verder.