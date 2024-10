Krijgt de stad een driesterrenrestaurant? "Hoort gewoon bij een wereldstad als Amsterdam"

Volgens recensent Broekaert is dat ook wat je als gast van een derde ster mag verwachten. "Het is dan subliem. Het moet iedere avond op het hoogste niveau zijn", vertelt hij. Michelin hanteert dan ook een eigen legenda legt hij uit. "Bij één ster moet je zeker even naar binnen gaan als je er langskomt, twee sterren is het omrijden waard en bij drie sterren, dan is het de eindbestemming van je reis. Daarvoor zou je dus het vliegtuig moeten kunnen pakken, of tegenwoordig de trein", aldus Broekaert.

Op de vraag of dat niet te veel druk met zich meebrengt, vertelt Van Oostenbrugge: "Het is wel heftig, dat zeker. Je moet het waard zijn. Maar nogmaals, ik denk dat we het kunnen."

Ook Chef Arjan Speelman van restaurant Ciel Bleu heeft de ambitie om de derde ster, het hoogst haalbare, binnen te slepen. "De erkenning die Michelin biedt staat al lange tijd synoniem voor kwaliteit, en dat is nog steeds hoe wij en onze gasten dit ervaren. Het blijft een van de meest waardevolle onderscheidingen in de culinaire wereld", vertelt hij.

Gastronomische bestemming

Volgens Broekaert is het tijd dat Amsterdam een derde ster krijgt. "Het is natuurlijk heel charmant dat je naar KutopZand moet voor een sterrenrestaurant, maar eigenlijk hoort het gewoon bij een wereldstad als Amsterdam", vertelt hij.

Ook Van Oostenbrugge is van mening dat Amsterdam op die gastronomische kaart hoort te staan. "Het zou de stad goed doen. Het trekt een publiek aan, publiek met geld dat ook elders weer geld uitgeeft", vertelt hij. Speelman is het eens: "Een restaurant met drie sterren zou Amsterdam internationale erkenning geven als een toonaangevende gastronomische bestemming. Het zou laten zien dat de stad beschikt over culinaire ervaringen van het hoogste niveau", vertelt hij.