NH Gooi-verslaggever Mika Mulder wint lokale omroep-prijs voor aanstormend talent

Lokale omroep 50 jaar

De Lokale Media Awards worden jaarlijks door de Nederlandse Lokale Publieke Omroep (NLPO) uitgereikt voor de beste journalistieke producties van de lokale publieke omroepen voor o.a. video, audio en aanstormend talent.

De titel 'Omroep van het Jaar' ging dit jaar naar de lokale omroep 1Twente. De feestavond in Gooiland was extra feestelijk omdat de lokale omroep in Nederland dit jaar 50 jaar bestaat.

Mika heeft naast de zware 'gouden' award ook een geldprijs van 1.000 euro gewonnen die ze mag besteden aan workshops of trainingen die haar kunnen helpen bij haar verdere ontwikkeling.