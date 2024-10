Meer dan 200 kilometer hardlopen: Guido doet mee aan het WK 'Backyard Ultra running'

Ultralopers rennen afstanden die langer zijn dan een hele marathon. Het onderdeel backyard is een afvalrace op tijd. Op zaterdag 19 oktober zullen zo'n 1.000 lopers uit 64 landen om 14.00 uur Nederlandse tijd van start gaan. Zij moeten ieder uur 6,7 kilometer afleggen. Lukt dat niet meer? Dan val je af. Loop je een ronde sneller dan een uur? Dan win je tijd om te pauzeren.

De Nederlandse delegatie loopt over het terrein van Landgoed Ginkelduin in Leersum. Dat is een afwisselend terrein waar ook 's nachts mag worden gelopen. Guido wist zich tijdens zijn eerste jaar als ultraloper al meteen namens Nederland te kwalificeren. "Ik heb me gekwalificeerd met 32 uur. Dat is 214 kilometer, maar nu ren ik met het Nederlands team mee en hoop ik toch wel veel verder te gaan", vertelt hij aan NH.