Gloednieuw regenboogpad in centrum van Nieuw-Vennep beklad met hakenkruizen

Trots meldde de gemeente Haarlemmermeer gisteren dat het regenboogvlak op de straatstenen af was. De fleurige verf zat kakelvers op de stenen.

Vannacht kwam er een flinke domper op die blije boodschap: vandalen lieten niets heel van de regenboog, met verf werd het vlak onder handen genomen, onder andere door er hakenkruizen op te kladden.

Het regenboogvlak was een gezamenlijke aanvraag van dorpsraad Nieuw-Vennep, OVHZ (Ondernemersvereniging Haarlemmermeer Zuid) en BIZ Centrum Nieuw-Vennep en was bedoeld als een warm gebaar: iedereen is immers welkom in 'regenbooggemeente Haarlemmermeer'.

Afschuw

Wethouder Marjolein Steffens-Van de Water van de gemeente Haarlemmermeer zou het regenboogvlak op 11 oktober openen: dan is het 'Coming Out Day'. Samen met burgemeester Marianne Schuurmans reageerde ze namens het college van burgemeester en wethouders 'met afschuw' op sociale media.

'Het bekladden van het symbool van verdraagzaamheid nota bene met hakenkruizen is onacceptabel. Het regenboogvlak staat voor inclusie en verdraagzaamheid. Het betekent dat iedereen in onze gemeente zichzelf mag zijn. Dan is het bekladden van zo’n symbool in en intriest. Dit laat eens te meer zien hoe belangrijk het is dat we aandacht blijven vragen voor dit onderwerp'.

De wethouder laat weten dat de gemeente de bekladding meteen gaat schoonmaken en aangifte gaat doen. Inmiddels ziet het ernaar uit dat de meeste zwarte verf is verwijderd, maar van het regenboogvlak is weinig meer over. De wethouder vraagt getuigen om zich - eventueel anoniem - te melden bij de politie.

