In Amsterdam aangehouden jongen gelinkt aan zedenmisdrijven Hoogkarspel en Amsterdam-Noord

De jongen is minderjarig en wordt verdacht van twee misdrijven in Amsterdam-Noord. AT5 krijgt signalen binnen dat het om de verdachte gaat van een ernstig zedenmisdrijf op 6 september.

Een vrouw werd daarbij in Amsterdam-Noord midden in de nacht hardhandig vastgepakt, meegesleurd en betast. Of de aangehouden jongen daarvoor verantwoordelijk is, kan de politie desgevraagd bevestigen noch ontkennen.

Volgens het ANP is de jongen ook betrokken bij een zedendelict in Hoogkarspel. Daarbij werd op 20 september een vrouw door de verdachte de bosjes ingetrokken en verkracht. Hij vertrok erna op de fiets, waarna het slachtoffer de politie kon inschakelen.

Omvangrijk onderzoek

De aanhouding van de verdachte ging snel, meldt de politie nu. Een groot team van rechercheurs startte vrijdagmiddag een 'omvangrijk' onderzoek, toen duidelijk werd dat de jongen mogelijk bij meerdere misdrijven betrokken was.

Omdat de misdrijven zo ernstig waren, besloot het Openbaar Ministerie vrijdagavond foto's van de minderjarige jongen te verspreiden. De politie laat op de website weten dat dit niet snel gebeurt, omdat het 'een inbreuk op de privacy is'. Het bleek een schot in de roos: kort na het delen van de foto werd de jongen herkend en aangehouden.

Omdat het een minderjarige verdachte is, laat de politie weten 'terughoudend te zijn met het verstrekken van meer informatie'. De jongen zit vast en wordt gehoord door de recherche. De officier van justitie beslist op een later moment of hij moet worden voorgeleid aan de rechter-commissaris.