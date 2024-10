Van straatkunstwalhalla naar stilte: hoe Amsterdam haar straatartiesten verloor

Tegenwoordig moet je goed zoeken om in de stad een straatmuzikant, clown of jongleur te vinden. Maar Amsterdam heeft wel degelijk een bruisend straatleven gehad, vertelt Michiel Hesseling. Vanaf 1985 trad hij jarenlang op als jongleur onder de naam 'The Flying Dutchman', vooral op het Leidseplein. "We konden hier wel met vier, vijf shows tegelijk optreden. Iedereen had publiek en plezier", aldus Hesseling.

Verbodsgebied en vergunningen

Die goede oude tijd speelde zich af in de jaren 80. Er waren toen weinig tot geen restricties voor straatkunstenaars. "Niet waarvan we wisten in ieder geval", zegt Hesseling.

Maar daar kwam begin jaren 90 verandering in. Er mocht steeds minder van de gemeente, zoals bijvoorbeeld jongleren met vuur. "Terwijl mensen dat juist graag wilden zien", vertelt Hesseling. Ook kwam er een verbod op versterkers en moesten artiesten vergunningen aanvragen.

In 2006 schafte de gemeente de vergunningplicht weer af, maar sindsdien moeten straatartiesten aan allerlei voorwaarden voldoen. Zo mogen ze onder andere maximaal een half uur lang op één plek staan.