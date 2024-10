Amsterdam kan uitstootvrije zones gewoon doorzetten, kabinet staakt verzet

Tot die borden er zijn, geldt de uitstootvrije zone voor een tijd alleen maar binnen de s100. De bedoeling is om het gebied in 2028 alsnog uit te breiden naar alles binnen de ring. Wel wordt de bestaande milieuzone binnen de ring in januari verscherpt. Vanaf komend jaar mogen alleen nog dieselpersonenauto's en bedrijfsauto's vanaf emissieklasse 5 of hoger het gebied in, dat zijn auto's uit 2009 of jonger.

'Duidelijkheid is belangrijk'

Wethouder Van der Horst laat aan AT5 weten dat zij bij is dat Amsterdam nu door kan zetten met de zones. "Het verbeteren van de luchtkwaliteit is heel belangrijk voor de gezondheid van alle Amsterdammers. Duidelijkheid daarover is belangrijk voor ondernemers die zijn overgestapt op uitstootvrij vervoer of op het punt staan dat te doen."

De bedoeling van de gemeente is nog altijd dat het verkeer in de gehele stad in 2030 volledig uitstootvrij is. Volgens de wethouder kunnen ondernemers niet financieel gezien de overstap nog nu kunnen maken een ontheffing aanvragen en ook advies vragen bij de gemeente.