Opgenomen gesprek verdachten heroïnesmokkel voer voor discussie: "Wie heeft wat gezegd?"

Volgens Polat 'is er geen punt dat wijst op betrokkenheid van G.' "Cliënt roept al bij de politie dat hij onschuldig is, komt pas bij de loods aan als de lading al is aangekomen, en hij heeft geen doos aangeraakt.

Op de opnames zou te horen zijn dat G. het over 'mijn pallets' heeft. Dat pleit volgens zijn advocaat in zijn voordeel. Hij zou niet op een gezamenlijke lading heroïne hebben gewacht, maar op een paar pallets met speelgoed. Om de rechtbank daarvan te overtuigen, laat Polat vrachtbrieven zien.

Fouten en wijzigingen

Net als haar naamgenoot benadrukt advocaat Suna Polat, die verdachte Tunahan G. bijstaat, dat er niet veel waarde kan worden gehecht aan de opnames. Sommige uitspraken zijn gedurende het onderzoek plotseling toegeschreven aan andere verdachten. "Die fouten en wijzigingen hebben invloed op de beoordeling van het dossier", aldus Polat.

Hoewel T.G. zich nog op z'n zwijgrecht beroept, betoogt zijn advocaat dat de huurder van de loods 'geen wetenschap heeft gehad van de voormalige inhoud van de lading'. Net als de andere verdachten hoopt hij dat de rechter oordeelt dat hij de inhoudelijke behandeling van de zaak in vrijheid mag afwachten. "Mijn vrouw redt het niet in haar eentje."

Ook advocaat Kuipers is zeer kritisch op het belang dat in het onderzoek aan de opnames wordt gehecht. "Er vinden persoonsverwisselingen plaats", betoogt hij. Zijn cliënt K. (28) is de jongste van het stel, en zou alleen zijn gevraagd 'om te komen helpen' met het uitladen van de vracht. Volgens Kuipers wist hij niets over de heroïne, en heeft hij alleen de chauffeur betaalt.

Telefoongesprek

Volgens het OM klopt dat niet, en heeft K. wel degelijk een rol van betekenis gehad bij het transport. Dat zou ook blijken uit een telefoongesprek dat hij kort na vertrek van Ismaël G. en Turan N. samen met Tunahan G. voerde met een derde persoon. Daarin zou hij hebben gezegd dat de andere twee (Ismaël G. en Turan N. (43)) bang waren geworden en er vandoor waren gegaan.

"Het bewijs is sluitend qua geluidsopnames", pareert de officier van justitie de kritiek. Hoewel door de blokkade van de camera niet te zien is wie wat zegt, kunnen er wel koppelingen gemaakt worden, betoogt hij. Wat het OM betreft staat vast dat de vier betrokken zijn bij de heroïnesmokkel, en deden ze dat - gelet op aangetroffen communicatie - niet voor het eerst.

Vrij of niet?

De volgende voorbereidende zitting is op 5 december. Of de verdachten die zitting in vrijheid mogen afwachten, horen ze aanstaande maandag. Dan beslist de rechter of hun voorarrest wordt opgeheven of geschorst.