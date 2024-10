Vrouwen AZ terug in stadion voor treffen met Ajax: "Dit geeft de meiden een enorme boost"

Het eredivisieseizoen bij de vrouwen is vorige week begonnen. AZ pakte op bezoek bij Feyenoord één punt. De Vogel was niet tevreden over de eerste helft waarin zijn ploeg last leek te hebben van wedstrijdspanning. In de tweede helft herstelde het team zich en rolde er een 1-1 eindstand uit.

Topploegen

In tegenstelling tot het mannenvoetbal kon Feyenoord zich vorig seizoen niet serieus meten met de topploegen Twente, Ajax en PSV. Voor dit seizoen ligt dat anders, verwacht De Vogel. "Ik schat Feyenoord best hoog in. "Ze hebben een international uit Japan, iemand uit Amerika en allemaal fulltimers in de staf. Qua budget is Feyenoord één van de grotere teams in de competitie. Natuurlijk ga je daarheen om te winnen, maar 1-1 is een prima resultaat."

