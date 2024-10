Beeld Veenus weer in volle glorie hersteld, 'op mooiste sokkel die je je kan wensen'

Nu schijnt het zonnetje en is het flink druk bij het bezoekerscentrum van de Etersheimer Braakmolen, bij het grote publiek inmiddels bekend als de molen die te zien was in de clip van Joost Klein bij het Eurovisie Songfestival.

Cerneüs heeft net als twee jaar terug flink wat moeite gedaan om de onthulling te omlijsten met zang en dans. Bedrijvig leidt hij een groep kinderen naar het veld waar ze nog even de dans repeteren. "Het is best emotioneel", vertelt hij. "Overweldigend hoeveel mensen Veenus een warm hart toedragen."

Mooie sokkel

Het beeld staat nu op een oud stuk dijk, 'de beste sokkel die je je als kunstenaar kan wensen', zegt de kunstenaar. Hij voelt zich enorm gesteund door alle partijen die het mogelijk maakten: de bewoners, de gemeente, het waterschap en de Alliantie Markermeerdijken. "Iedereen was aan boord."

