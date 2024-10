Balend van gelijkspel, maar Witte Leeuw Hardeveld enorm trots op zijn vrouw Shukrula

Waar Correia zeer te spreken is over Shukrula, daar heeft de oefenmeester van Telstar minder lovende woorden over voor scheidsrechter Thomas Hardeman die op het veld stond bij Jong FC Utrecht - Telstar. Zo vond Correia dat de leidsman een strafschop over het hoofd zag en wel erg veel blessuretijd gaf. "Er gebeurt de hele wedstrijd niets, maar wel vijf minuten extra tijd. Dat vind ik bijzonder."

Schelden en tieren

Toch vindt Correia dat zijn team het eerder had moeten beslissen. Ook Hardeveld baalt flink. Vlak voor tijd werd de verdediger gewisseld en vanaf de bank zag hij de late gelijkmaker. "Ik zat wel even te schelden en te tieren, het is gewoon enorm zuur dat we de wedstrijd zo weggegeven."

