Shukrula geëmotioneerd na eerste duel in profvoetbal: "Zwaar dat oma het heeft gemist"

Een mooie mijlpaal voor Shukrula en na afloop kwamen de tranen: "Mijn oma was mijn grootste supporter en is helaas maandag overleden. Dat ze mijn debuut niet heeft mogen meemaken is heel zwaar", vertelde ze tegen ESPN.

Drie uur voor het verlossende telefoontje met het nieuws dat ze mocht fluiten, kreeg Shukrula te horen dat haar oma was overleden. "Ze keek iedere week naar de wedstrijden, zelfs als ik vierde official was. Voor mij is ze er op een andere manier gewoon bij."

NH Sport was er in 2020 bij toen Shukrula voor het eerst vierde official was in de eerste divisie: