Bewoners seniorencomplex kunnen door kapotte lift niet weg: "Mijn dochter nam me op d'r rug"

Tien van de 26 inwoners van het seniorencomplex aan de Amerbos in Noord kunnen sinds maandag hun huis niet meer verlaten. Deze inwoners zijn blind, chronisch ziek of zijn afhankelijk van een rollator of invalidenwagen. Het feit dat ze geen trap kunnen lopen, is bovendien vaak de voornaamste reden dat ze überhaupt in het complex wonen.

En de problemen zijn niet bepaald nieuw. Bewoonster Yvonne heeft een logboek bijgehouden. "Het is één groot drama", vertelt ze terwijl ze door een lange lijst met data waarop de lift stuk was scrolt.

'We betreuren de situatie'

Ondertussen lopen bewoners rond met bizarre verhalen over de situatie. Een bewoonster moest naar boven gedragen worden door haar dochter, een ander moet zelf op een kantoor slapen wanneer de lift stuk is. "Daar is hij nu al de hele week", vertelt een buurvrouw.

Eigen Haard laat weten de situatie te betreuren. Een onderdeel van de lift moet uit Duitsland komen en dat vertraagt de reparatie. Vandaag wordt er als tijdelijke noodoplossing een traplift geplaatst.