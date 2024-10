Goedlachse Elvis 'Manutelli' wordt nog altijd herinnerd aan die ene goal voor Feyenoord

Na een aantal jaren Feyenoord vertrok Manu naar het buitenland. In de tussentijd versleet hij dertien voetbalclubs. FC Volendam is zijn vijftiende club en dat terwijl Manu pas 31 jaar oud is. "Ik heb een aardige voetbalreis achter de rug. Dat is nog al wat", zegt Manu, die gemiddeld één club per seizoen versleet. "Het langste dat ik bij een club heb gezeten is anderhalf jaar."

Opluchting

In de wedstrijd tegen Vitesse (1-2 winst) debuteerde Manu als invaller. Hij zag Xavier Mbuyamba en Robert Mühren voor rust toeslaan en daarmee de Volendamse zege veiligstellen. Trainer Rick Kruys is na afloop opgelucht dat zijn ploeg de overwinning over de streep kon trekken. "Je moet bijblijven, dus dit zijn belangrijke punten."

