Lees terug: Telstar incasseert in slotseconden gelijkmaker Jong Utrecht; FC Volendam neemt drie punten mee uit Arnhem

11 minuten geleden

We sluiten het liveblog voor vandaag af met de reactie van Shona Shukrula na haar eerste wedstrijd als scheidsrechter in het betaalde voetbal. Haar man Jeff Hardeveld heeft een slechtere avond gehad met een late tegengoal van Jong FC Utrecht, terwijl FC Volendam te sterk is voor Vitesse. Lees alles op je gemak nog eens terug. Fijne avond!