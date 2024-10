Vissersderby tussen Telstar en FC Volendam door KNVB-beker verschoven naar zondag

FC Volendam meldde eerder dat het om zaterdag 2 november zou gaan, maar dat is vanwege de te korte rustperiode onwaarschijnlijk. Inmiddels is bekend dat de wedstrijd naar zondag 3 november 14.30 uur is gegaan.

Dit weekend komt alleen Telstar in actie door de interlandperiode. Zij spelen zaterdagavond in eigen huis tegen De Graafschap, de aftrap is 20.00 uur. Dat duel kun je live volgen in ons liveblog op nhsport.nl en de app. FC Volendam is vrij en speelt op dinsdag 22 oktober de inhaalwedstrijd tegen FC Den Bosch.