Vissersderby tussen FC Volendam en Telstar dag later door KNVB-beker

De loting heeft bepaald dat Volendam is gekoppeld aan DOVO en Telstar aan Helmond Sport. Nu is bekend geworden dat Telstar en Volendam allebei op donderdag 31 oktober hun eerste wedstrijd in de beker spelen.

Aangezien de vissersderby tussen beide ploegen op vrijdag 1 november ingepland stond, is dat met een dag verplaatst naar zaterdag 2 november. De aftrap is 20.00 uur.

