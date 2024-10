C The Future in Haarlem: de toekomst ligt op straat

Denken in kansen. Dat is het mantra op het terrein van MAAK in Haarlem tijdens C the Future. Neem nu het grote aantal bomen dat jaarlijks door de gemeente wordt gekapt. De aanleiding om te kappen is doorgaans niet zo leuk - denk aan bomenziekte of een zware storm. Maar waarom wordt niet de gelegenheid aangegrepen om de duurzaamheid en circulariteit binnen de gemeente te bevorderen?

In een kring bijeen

En dus leggen Spaarnelanden en Stichting Stadsgarage gezamenlijk hier op het festival de vraag op tafel: wat gaan we doen met al het hout dat jaarlijks in de gemeente vrijkomt door kap? Een klein groepje professionals uit verschillende sectoren zit in een kring bijeen om vanuit verschillende invalshoeken het vraagstuk aan te vliegen.