Laatste bewoners broedplaats Surinameplein moeten definitief weg na uitspraak rechter

Verhuurder Vesteda wilde het bestaande gebouw in eerste instantie slopen om ruimte te maken voor nieuwbouw, plannen die al bekend waren toen de bewoners er introkken. Inmiddels is duidelijk dat het gebouw niet wordt gesloopt, maar er wel een verbouwing komt.

Kort geding

Maar ook een verbouwing heeft voor de bewoners tot gevolg dat ze moeten verhuizen. De meeste bewoners deden dat vorige maand al. Tegen een handvol achterblijvers spande beheerder Urban Resort een kort geding aan.

Het bedrijf is nu blij met de uitkomst. "Om leegstandsvastgoed te blijven benutten voor kunstenaars is het essentieel om onze afspraken als beheerder na te leven. Als we dat niet doen, zetten we veel op het spel." Urban Resort zegt dat er na de werkzaamheden werkplekken komen voor 160 kunstenaars.

Bewoners teleurgesteld

De achterblijvers hoopten op een andere uitkomst, omdat ze naar hun mening inmiddels huurrecht hebben opgebouwd. Maar de rechter gaat daar dus niet in mee. De argumentatie voor die uitspraak volgt op een later moment.

Bodemprocedure

"We voelen ons verdrietig en boos", zeggen de SUP-bewoners in een reactie. "Blijkbaar zijn de belangen van een speculerende pandeigenaar belangrijker dan een Amsterdammer zonder woning."

"Met opgeheven hoofd vertrekken we nu, maar we geven niet op", aldus de bewoners. Ze spreken van een 'gehaast vonnis' en willen de zaak in een bodemprocedure nog een keer in de rechter brengen.