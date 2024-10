Gooise jongeren roken meer dan gemiddeld: "Het is hier normaal om te doen"

Volgens Bart van Ewijk roken en vapen de Gooise jongeren meer dan de rest van Nederland, omdat zij hier over het algemeen voldoende geld voor hebben. "Ze kunnen dus kopen wat ze willen", legt hij uit. Daarnaast is het volgens hem hier in de regio 'normaal' om te doen. "En dan gaat iedereen het doen. Groepsdruk speelt dan natuurlijk ook een rol."

En dat minderjarigen roken, is volgens de arts zorgelijk. "Als je jong begint, heb je ook veel tijd om schade aan je lichaam te laten veroorzaken." Zo wordt het risico op allerlei ziektes en aandoeningen aanzienlijk groter. "Een roker leeft hierdoor gemiddeld vijf tot tien jaar korter dan een niet-roker", zegt Van Ewijk.

Vapen populair

Vooral vapen is populair onder de jeugd. Ondanks dat vapen misschien onschuldiger lijkt dan het roken van sigaretten, is dat het volgens Van Ewijk zeker niet. "Een vape is zo gemaakt dat de hoeveelheid nicotine die je binnenkrijgt veel hoger is dan een sigaret", legt hij uit. Daarnaast komt de nicotine sneller binnen en krijg je er eerder een 'nicotinekick' van. "Daardoor zijn vapes nog verslavender dan sigaretten."

De GGD Gooi en Vechtstreek helpt ook dit jaar weer, tijdens Stoptober, mensen om te stoppen met roken.