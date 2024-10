Animal Rights dreigt met rechtszaak: 'Hek op natuurbrug Zandvoort moet weg'

Hij hoopt dat 'de lokale autoriteiten' het hek weghalen, omdat er anders een gang naar de rechter volgt. "We hebben genoeg aanknopingspunten om het hek weg te krijgen."

Een wolf bij het hek?

Als voorbeeld noemt Vermeulen de komst van de wolf naar Nederland. Dat is een beschermde soort en die mag niet in zijn vrijheid beperkt worden. Hij is ervan overtuigd dat de wolf op een dag de route naar Nationaal Park Zuid-Kennemerland weet te vinden. "Dat is onvermijdelijk. Dat hij hier op een dag bij het hek staat. Dan kan hij er dus niet zelf voor kiezen om naar de Waterleidingduinen te wandelen. Dat is in strijd met de wet."