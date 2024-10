Zwanen en wilde eenden in Vogelhospitaal krijgen speciaal dierendagcadeau

Het Vogelhospitaal in een oude boerderij aan de Vergierdeweg in Haarlem is al sinds 2015 een waar paradijs voor alle olieslachtoffers en aangereden vogels. Ze worden behandeld en kunnen er rustig opknappen.

Het zwembad was een grote wens van het Vogelhospitaal, waar nog wel even voor gespaard moest worden. Maar het is bittere noodzaak voordat vooral de zeevogels weer vrij kunnen worden gelaten. "We moeten wel even testen of ze niet 'lek' zijn", vertelt beheerder Wiebe Boomsma.