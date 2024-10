Let op, gladde wegen! Verhoogde kans op ongelukken tijdens kolenoogst door modder

De noodzaak om te waarschuwen is groot, vertelt wethouder Heddes. Afgelopen week was er nog een rechtszaak waarbij akkerbouwers terechtstonden na een dodelijk ongeval met een bromfietser die tijdens de koolcampagne was uitgegleden over modder. Heddes: "Het kan heel erg misgaan en dat willen we niet. We hebben aandacht voor de agrariër, maar we vragen ook begrip van de weggebruiker, want het kan modderig zijn."

Denk om de snelheid, alsjeblieft

Martijn Veld stapt weer op de veegwagen om een dikke laag klei en de modder van de weg te halen: "Wij doen er zoveel aan om de overlast binnen de perken te houden, de automobilist moet op zijn beurt moet letten op de snelheid. Denk erom alsjeblieft."