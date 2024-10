Willems bramenplukactie groot succes: 2800 euro voor dierentehuis Kennemerland

"Volgend jaar ga ik nog meer verkopen. Dan krijg ik wel hulp van Dick, een bekende uit het dorp", vertelt Willem.

Kritiek op de bramenplukactie

Toen bekend werd dat de Zandvoorter weer bezig was met bramen plukken, kreeg hij ook best veel kritiek over zich heen. Hij zou bijvoorbeeld alles voor de vogels wegplukken en mensen vroegen zich af of hij niet iets beters te doen had.

"Ik ben 69, ben met pensioen. Wat bedoelen ze dan? Ik heb overal toestemming om te plukken. Er blijft genoeg voor de dieren over. Ik pluk niet vlak boven de grond vanwege de vossen en sommige struiken zijn zes meter hoog. Daar kan ik niet eens bij, de vogels wel," zegt Willem.

"Weet je, het zijn altijd dezelfde mensen die zeuren. Ik weet zelfs dat iemand, die ook nare kritiek had, stiekem via via twee flessen heeft gekocht. Zeg het maar. Ach ja, zo gaat dat blijkbaar."