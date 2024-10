Gesloten restaurant Casa di Georgio mag van rechter nog niet open

Een arrestatieteam van de politie valt 7 juni laat in de avond het restaurant aan de Larenseweg binnen. Meerdere gasten zijn op dat moment nog in de zaak aanwezig. De inval volgde na meldingen uit de buurt over vermoedens van illegale gokactiviteiten en drugshandel.

De politie treft een 'handelshoeveelheid' cocaïne in wikkels en een mes aan. Daarnaast betrapt het arrestatieteam ruim tien mensen op illegaal gokken. In totaal werd bijna 8.000 euro aan contant geld, afkomstig van verschillende klanten, in beslag genomen. Dat meldt de gemeente na de inval.

De gemeente vermoedt dat er vanuit het restaurant harddrugs werden verhandeld en ziet aanwijzingen voor ondermijnende activiteiten. De burgemeester sluit de zaak voor zes maanden.

Maar de eigenaresse is het hier niet mee eens. In de rechtbank van Utrecht probeert ze dinsdagmiddag de rechter te overtuigen om haar restaurant weer van het slot te krijgen. Ze vertelt dat de aantijgingen aan haar adres niet kloppen en dat er geen drugs vanuit haar zaak wordt verhandeld.

Handhaving en openbare orde

Maar hier gaat de rechter niet in mee. Hoewel de eigenaresse geen inkomsten meer heeft door de sluiting, heeft de burgemeester wel degelijk juist gehandeld. 'Het handhaven en herstel van de openbare orde wegen zwaarder dan de belangen van de verzoekers', zo schrijft de rechter in de uitspraak.

Vlak vóór de zitting heeft de eigenaresse nog een poging gedaan om haar zaak eerder open te krijgen, door een zogenoemd 'plan van aanpak' aan de burgemeester te overhandigen. Wat er precies in staat is onduidelijk, maar dit plan moest ervoor zorgen dat de zaak eerder open kan. Zowel de burgemeester als de rechter zijn het er echter over eens dat hier eerst door deskundigen van de politie naar moet worden gekeken, voordat haar zaak überhaupt van het slot mag.