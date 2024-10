Krokodil Wilma en familie Stekelvarken vieren dierendag in dierentuin Beverwijk

"Bij Animal Farm in Beverwijk is het het hele jaar natuurlijk dierendag", zegt beheerder Sander Buijs lachend. Hij realiseert zich duidelijk dat zijn opmerking nogal voorspelbaar is op vier oktober. "Maar", zegt hij, "het is voor ons wel echt een realiteit, al proberen we met hulp van een aantal jongeren dat hier rondloopt nét een stapje harder te lopen vandaag."