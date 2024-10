Ruim duizend 'warmtehuisjes' en miljarden euro's nodig om Amsterdam van het gas te krijgen

In de warmtehuisjes wordt de warmte vanuit de grotere buizen overgezet op kleinere buizen die naar de woningen lopen. De vele overdrachtsstations komen bovenop de meer dan 2600 elektriciteitshuisjes die in de stad moeten worden geplaatst om er voor te zorgen dat het elektriciteitsnet de komende jaren ook de extra vraag naar stroom aankan.

Slotervaart en Rivierenbuurt

Op een kaart van de gemeente blijkt dat veel van de warmtehuisjes in gedeeltes van Nieuw-West, West, Noord, Zuid en Zuidoost komen. Vooral in Oud-West, Slotervaart en de Rivierenbuurt is het de bedoeling dat er veel van dit soort stations komen. De 2600 elektriciteitshuisjes komen door de hele stad.

Verantwoordelijk wethouder Dirk de Jager schrijft in de plannen dat er maar beperkt plek is in de stad voor de gebouwen en dat buurtbewoners betrokken worden om mee te denken over de plaatsing. De gemeente stuitte de afgelopen tijd namelijk al vaker op verzet uit buurten waar elektriciteitshuisjes moesten worden geplaatst.