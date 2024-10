Kartrekker Gooise Pride Month: "Strijd voor acceptatie juist nu hard nodig"

"Het is een heel raar idee als je dus door een centrum loopt, dat blijkbaar de helft van de aanwezigen je niet accepteert. Dat is best shocking," zegt Altena.

Tijdens de pridemaand in het Gooi voorziet hij de gemeente van extra kleur en organiseert hij verschillende activiteiten. Al is dat soms lastig, ziet hij bij ondernemers die zijn acties willen steunen. Zo worden regenboogvlaggen daar van de gevels gerukt. "Het wordt dus blijkbaar niet geaccepteerd. Maar ik ga dan gewoon met een nieuwe vlag die kant op, want we blijven vechten. Ik heb meer vlaggen dan mensen eraf kunnen trekken", vertelt hij vastberaden.