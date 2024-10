Besiktas-fan die houten balken gooide naar agenten veroordeeld tot gevangenisstraf

Het incident gebeurde voor de voetbalwedstrijd tussen Ajax en Besiktas vorige week donderdag. Een stoet van zo'n 2000 Besiktas was onderweg naar de Johan Cruijff Arena. Daar werd door een klein aantal supporters knalvuurwerk afgestoken, de politie verrichte daarom verschillende aanhoudingen.

In die middag ontstond er een 'dreigende situatie' in de stad, waarbij groepen supporters van beide clubs in een confrontatie verwikkeld dreigden te raken. "De politie kon tijdig ingrijpen en wist een directe confrontatie te voorkomen", zegt het Openbaar Ministerie.

Maar de agressie richtte zich vervolgens tegen de ME, waarbij vanuit de kant van de Besiktas-supporters onder andere stenen, flesjes en houten balken werden gegooid. De 32-jarige man is aangehouden voor het gooien van de balken. Er zijn geen meldingen bekend van gewonde politieagenten.

Norm stellen

De officier van justitie had twee maanden gevangenisstraf geëist, waarvan één maand voorwaardelijk, vanwege de strafverzwarende factoren van voetbalgerelateerd geweld en drugsgebruik ten tijde van het incident. Uiteindelijk is de Rotterdammer veroordeeld tot zes weken, met vier weken voorwaardelijk.

"Als er geen stevige strafrechtelijke reacties volgen, voelen anderen zich vrij hun frustraties op de politie te blijven richten. Er moet hier dus heel duidelijk een norm worden bevestigd", aldus de officier van justitie.