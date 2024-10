Dit weekend hinder in en rond Amsterdam verwacht door afsluiting A9 en A10 Zuid

En zoals wel vaker dit jaar wordt er ook dit weekend weer gewerkt aan het project Zuidasdok. Behalve de upgrade van station Zuid behelst dat project ook de verbreding van de A10 Zuid. Dit weekend gaat daarom de binnenring dicht, wat betekent dat de A10 Zuid tussen de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer niet beschikbaar is.

Het traject gaat vanavond om 22.00 uur op slot, en wordt maandagochtend om 5.00 uur heropend. Ook de aansluiting vanaf de A10 Noord bij Watergraafsmeer is afgesloten. Verkeer vanaf A10 Oost wordt omgeleid via de A2 en de A9. Verkeer vanaf de A1 richting het noorden kan ook omrijden via de A10 Oost, de A10 Noord.

Damwanden en verzakking

Op sommige plekken langs de A10 Zuid worden de komende dagen damwanden in de grond geplaatst om de aanleg van een extra rijstrook mogelijk te maken. Twee weken geleden ging dat flink mis. Toen verzakte een deel van de snelweg tussen De Nieuwe Meer en Amstel. Herstel daarvan zorgde ook op doordeweekse dagen voor de nodige verkeershinder.