De Week van West-Friesland: monsterwesp in Hoorn en zeehond in het IJsselmeer

Stugge Zegger

Vorige week verbleef de West-Friese redactie een schoolweek lang op het Martinuscollege om in het thema 'mentale gezondheid onder jongeren' te duiken. Het werd een vruchtbare week. Deze week verschenen opnieuw verhalen met openhartige leerlingen en experts.

Zo spraken we Chris, die al een lange tijd voelt hij dat hij liever als vrouw geboren had willen worden. Inmiddels wil hij in transitie. Maar de wachttijd voor alleen al een intakegesprek is 3,5 jaar.

Verder spraken we onder meer de openhartige Abe, die in het verleden kampte met zelfmoordgedachten. Gelukkig gaat het nu goed met hem. En we ontmoetten het zorgteam, dat jaarlijks honderden jongeren ziet vastlopen. Alle verhalen nog eens teruglezen? Bekijk onze themapagina Stugge Zegger of bekijk hieronder de compilatie!